Очумелые ручки: Житель Якутии изготовил гладкоствол из отцовского ружья

Участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Верхневилюйскому району выявлен факт незаконного изготовления охотничьего ружья.

Установлено, что 35-летний местный житель незаконно изготовил гладкоствольное ружьё 20 калибра, переделав его ствол, и 15 патронов к нему.

Мужчина пояснил, что ружьё досталось ему от отца, и он хранил его для личного пользования. Сотрудники полиции также изъяли приспособления и комплектующие для снаряжения патронов.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Уважаемые граждане! Полиция напоминает, что в случае добровольной сдачи предметов вооружения, гражданин освобождается от уголовной ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей изъятие оружия, боеприпасов их изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.