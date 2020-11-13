13.11.2020
17:46
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Происшествия

Очумелые ручки: Житель Якутии изготовил гладкоствол из отцовского ружья

Участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Верхневилюйскому району выявлен факт незаконного изготовления охотничьего ружья.

Установлено, что 35-летний местный житель незаконно изготовил гладкоствольное ружьё 20 калибра, переделав его ствол, и 15 патронов к нему.

Мужчина пояснил, что ружьё досталось ему от отца, и он хранил его для личного пользования. Сотрудники полиции также изъяли приспособления и комплектующие для снаряжения патронов.   

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Уважаемые граждане! Полиция напоминает, что в случае добровольной сдачи предметов вооружения, гражданин освобождается от уголовной ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей изъятие оружия, боеприпасов их изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

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Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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