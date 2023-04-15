15.04.2023
12:42
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Якутия
Убраны снежные завалы на дороге Яна
В связи с завершением работ по очистке от снега на заметенных участках, с 15 апреля 2023 года открыто движение для всех видов транспортных средств по автомобильной дороге «Яна» км 0 — км 188,68. сообщает управтодор14
Фото: Sakhalife
Источник: управтодор14
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