Очередные успехи якутских шахматистов

Шахматисты Якутии успешно выступили во всероссийских турнирах. Ньургуйаана Баишева стала чемпионом Всероссийского соревнования по шахматам среди студентов в Москве. Марфа Дьячковская завоевала бронзу на VII Спартакиаде пенсионеров России.

Всероссийские соревнования среди студентов по шахматам проходили с 23 по 28 сентября в Москве. Якутию представила сборная команда СВФУ в составе Айтала Местникова, Николая Захарова и Ньургуйааны Баишевой. «В женском турнире приняли участие 37 человек, Ньургуйаана уверенно победила, набрав 6,5 очков из 7 возможных. В мужском турнире заявилось 64 спортсмена, Айтал занял 15 место, а Николай – 32», — рассказал представитель команды Юрий Никифоров

VII Спартакиада пенсионеров России проходит в эти дни в Тольятти. Якутию представляет команда в составе 8 пенсионеров под руководством Зинаиды Афанасьевой. Участники соревнуются по таким видам спорта, как шахматы, легкая атлетика, плавание, комбинированная эстафета, дартс, пулевая стрельба, настольный теннис.

«Перед туром подумала, хорошо было бы попасть в десятку. Чуть не хватило до первого места, потому что в выигрышной позиции с опытной шахматисткой Натальей Семенюк из Хабаровска сыграла вничью. А так шахматами занимаюсь со школы, научил брат Дмитрий Николаевич, до сих пор учит играть. В школьном кружке тренером был мастер спорта Мэндэ Тихонович Таппыров, также брала уроки у Евгения Константиновича Охотина.

Была чемпионкой республики в 2011 году. Сейчас в сети очень много хороших уроков, платно тоже беру уроки. Сама начала работать в шахматном клубе «Комбинация» тренером, за что благодарна всему коллективу клуба», — поделилась Марфа Дьячковская.

Команда с волнением ждет окончательных результатов. На данный момент, кроме успеха Марфы Дьячковской по шахматам, стало известно, что Прокопий Петухов занял 2 место по пулевой стрельбе, Ольга Калачикова – 6-е по настольному теннису, Василий Романов – 21-е по шахматам, Василий Афанасьев – 13-е по бегу. Всего в финальной части спартакиады принимают участие ветераны из 74 регионов РФ.