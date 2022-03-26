Очередную доверчивую якутянку обманули в соцсети

В дежурную часть полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г.Якутска с сообщением о мошенничестве. Женщина рассказала, что, желая купить себе пальто в интернете, вступила в переписку с пользователем социальной сети.

В ходе переписки с владельцем страницы потерпевшая согласилась на условия 100-процентной предоплаты и перевела 36 000 рублей. После этого лжепродавец перестал выходить на связь, заблокировав собеседницу. Через два дня потерпевшая обратилась в полицию.

Уважаемые граждане! Будьте предельно бдительными при совершении покупки посредством сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными сайтами, изучайте отзывы о продавце. Советуем отдавать предпочтение совершению покупок непосредственно в магазинах либо напрямую у продавца при личной встрече, когда вы имеете возможность удостовериться в наличии необходимого товара и его качестве.