Очередной успех юного якутянина

13 сентября на главной сцене «Артека» состоялся гала-концерт Детского хора России, одного из лучших коллективов страны. В составе большого сводного хора выступили 525 детей из 59 субъектов России и Молдовы, которые исполнили известные детские песни, а также русскую классику.

Конкурсные прослушивания проходили в «Артеке» со 2-го по 8 сентября, в которых приняли участие 525 детей.

На гала-концерте были названы 19 победителей, в числе которых юный артист Валера КУЗАКОВ, который представляет Якутию. Мальчику 10 лет, живёт и учится в Москве. Родители оба из Якутии, переехали в Москву, когда ему было полгода. Юный вокалист является учеником примы оперного искусства Любови КАЗАРНОВСКОЙ.

Занимается музыкой, вокалом 4 года. Победитель конкурса «Юная звезда» телеканала «Звезда», конкурса «Голос. Дети» и других. И вот новый успех! Поздравляем!