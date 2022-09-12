12.09.2022
10:59
493

Культура

Очередной успех якутского кино

Фильм якутского режиссера стал победителем международного кинофестиваля в Казахстане.

Кинопроект «Таксист» победил в номинации «Лучший фильм» .

Кинопроект якутского режиссера Иллариона Яковлева «Таксист» завоевал главный приз VII международного кинофестиваля короткометражных фильмов Baiqonyr.

Фестиваль проходил с 7 по 11 сентября в Казахстане. На конкурс из 200 поступивших заявок было отобрано 17 фильмов. Проект «Таксист» победил в номинации «Лучший фильм».

Помимо Иллариона Яковлева, Россию в конкурсе представили Настя Коркия с работой «Почти весна» и Сергей Батаев с фильмом «Параллели».

А ещё один режиссер из Якутии Эдуард Новиков вошел в состав жюри. В 2018 году его фильм «Царь-птица» завоевал главный приз Московского международного кинофестиваля.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх