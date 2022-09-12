Очередной успех якутского кино

Фильм якутского режиссера стал победителем международного кинофестиваля в Казахстане.

Кинопроект «Таксист» победил в номинации «Лучший фильм» .

Кинопроект якутского режиссера Иллариона Яковлева «Таксист» завоевал главный приз VII международного кинофестиваля короткометражных фильмов Baiqonyr.

Фестиваль проходил с 7 по 11 сентября в Казахстане. На конкурс из 200 поступивших заявок было отобрано 17 фильмов. Проект «Таксист» победил в номинации «Лучший фильм».

Помимо Иллариона Яковлева, Россию в конкурсе представили Настя Коркия с работой «Почти весна» и Сергей Батаев с фильмом «Параллели».

А ещё один режиссер из Якутии Эдуард Новиков вошел в состав жюри. В 2018 году его фильм «Царь-птица» завоевал главный приз Московского международного кинофестиваля.