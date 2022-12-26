Очередной успех якутских борцов
Борцы сборной Якутии завоевали шесть медалей в Красноярске и Хасавюрте.
23-25 декабря состоялись заключительные турниры по вольной борьбе в 2022 году. Спортсмены сборной Республики Саха (Якутия) стали обладателями одной золотой и четырех бронзовых медалей.
Звание чемпиона в весовой категории до 92 кг Всероссийского турнира памяти героя труда РФ, заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили в Красноярске завоевал Никита Софронов. Еще одно золото на счету Андриана Ленского, первенствовавшего в весе до 79 кг. Этот успех позволит спортсменам выступить на международном турнире «Иван Ярыгин» в следующем году. Призовые места также выиграли Дьулустан Федотов в категории до 57 кг, Максим Толмачев в весе до 97 кг и Эдуард Максимов, выступающий в весе до 125 кг.
Также в воскресенье завершился международный турнир памяти прославленных борцов XIX-XX столетий в Хасавюрте (Дагестан). Лучший результат из якутских борцов показал тяжеловес Никита Хабаров, который смог завоевать награду бронзового достоинства в весе до 125 кг. В малом финале он смог одержать победу над хозяином ковра Хабибом Давудгаджиевым со счетом 3:2.
Всероссийский турнир памяти Д.Г.Миндиашвили:
57 кг.
- Ондар Аяндай (Республика Тыва).
- Кужугет Чалаа (Кемеровская область).
- Федотов Дьулустан (Республика Саха — Якутия).
- Монгуш Кудер (Республика Тыва).
61 кг.
- Федор Балтуев (Иркутская область).
- Кежик Седен (Республика Тыва).
- Андрей Тапхаров (Иркутская область).
- Амир Чамзын (Республика Тыва).
65 кг.
- Кежик Чымба (Красноярский край — Республика Тыва).
- Булат Баясхолонов (Республика Бурятия).
- Чаяан Монгуш (Республика Тыва).
- Николай Захаров (Московская область).
70кг (24)
- Сайын Казырык (Тыва)
- Тамир Ешинимаев (Бурятия)
- Сергей Якимов (Иркутск)
- Игорь Упхоев (Бурятия)
74кг (18)
- Исраил Касумов (Красноярск)
- Семён Терещенко (Красноярск)
- Арбак Сат (Тыва)
- Рамазан Якубов (Москва)
79кг (15)
- Андриан Ленский (Саха)
- Баярсайхан Бады (Тыва)
- Буянто Шадапов (Бурятия)
- Илья Крылов (Красноярск)
86 кг.
- Ситцев Александр (Красноярский край).
- Сагалаков Владимир (Республика Хакасия).
- Мусаев Асим (Кемеровская область).
92 кг.
- Никита Софронов (Республика Саха-Якутия).
- Аюр Нимаев (Республика Бурятия).
- Роман Хвостов (Красноярский край).
97 кг.
- Магомедарил Абдулхаликов (Москва).
- Никита Акулинчев (Красноярский край).
- Максим Толмачев (Красноярский край — Республика Саха — Якутия).
125 кг.
- Калашников Владимир (Кемеровская область).
- Черных Виктор (Красноярский край).
- Хамаев Алдар (Иркутская область).
- Максимов Эдуард (Республика Саха — Якутия).
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