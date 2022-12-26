Очередной успех якутских борцов

Борцы сборной Якутии завоевали шесть медалей в Красноярске и Хасавюрте.

23-25 декабря состоялись заключительные турниры по вольной борьбе в 2022 году. Спортсмены сборной Республики Саха (Якутия) стали обладателями одной золотой и четырех бронзовых медалей.

Звание чемпиона в весовой категории до 92 кг Всероссийского турнира памяти героя труда РФ, заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили в Красноярске завоевал Никита Софронов. Еще одно золото на счету Андриана Ленского, первенствовавшего в весе до 79 кг. Этот успех позволит спортсменам выступить на международном турнире «Иван Ярыгин» в следующем году. Призовые места также выиграли Дьулустан Федотов в категории до 57 кг, Максим Толмачев в весе до 97 кг и Эдуард Максимов, выступающий в весе до 125 кг.

Также в воскресенье завершился международный турнир памяти прославленных борцов XIX-XX столетий в Хасавюрте (Дагестан). Лучший результат из якутских борцов показал тяжеловес Никита Хабаров, который смог завоевать награду бронзового достоинства в весе до 125 кг. В малом финале он смог одержать победу над хозяином ковра Хабибом Давудгаджиевым со счетом 3:2.

Всероссийский турнир памяти Д.Г.Миндиашвили:

57 кг.

Ондар Аяндай (Республика Тыва). Кужугет Чалаа (Кемеровская область). Федотов Дьулустан (Республика Саха — Якутия). Монгуш Кудер (Республика Тыва).

61 кг.

Федор Балтуев (Иркутская область). Кежик Седен (Республика Тыва). Андрей Тапхаров (Иркутская область). Амир Чамзын (Республика Тыва).

65 кг.

Кежик Чымба (Красноярский край — Республика Тыва). Булат Баясхолонов (Республика Бурятия). Чаяан Монгуш (Республика Тыва). Николай Захаров (Московская область).

70кг (24)

Сайын Казырык (Тыва) Тамир Ешинимаев (Бурятия) Сергей Якимов (Иркутск) Игорь Упхоев (Бурятия)

74кг (18)

Исраил Касумов (Красноярск) Семён Терещенко (Красноярск) Арбак Сат (Тыва) Рамазан Якубов (Москва)

79кг (15)

Андриан Ленский (Саха) Баярсайхан Бады (Тыва) Буянто Шадапов (Бурятия) Илья Крылов (Красноярск)

86 кг.

Ситцев Александр (Красноярский край). Сагалаков Владимир (Республика Хакасия). Мусаев Асим (Кемеровская область).

92 кг.

Никита Софронов (Республика Саха-Якутия). Аюр Нимаев (Республика Бурятия). Роман Хвостов (Красноярский край).

97 кг.

Магомедарил Абдулхаликов (Москва). Никита Акулинчев (Красноярский край). Максим Толмачев (Красноярский край — Республика Саха — Якутия).

125 кг.