Очередной триумф Якутской балетной школы!

С 29 по 31 октября в г. Уфа прошел IV Международный фестиваль-конкурс имени Рудольфа Нуреева при поддержке Министерства культуры Башкирии и Международного фонда им. Рудольфа Нуреева.

IV форум хореографических училищ (колледжей) и академий в этом году впервые состоялся в формате конкурса. В нем приняли участие более 40 юных танцовщиков, представляющих профессиональные балетные школы России и зарубежья: Московская государственная академия хореографии, Академия танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Петербург), Пермское государственное хореографическое училище, Новосибирское государственное хореографическое училище, Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева, Казахская национальная академия хореографии (г. Нурсултан), Белорусский государственный хореографический колледж, Бишкекское хореографическое училище им. Ч. Базарбаева, Красноярский хореографический колледж, Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л. Сахьяновой и П. Абашеева, Воронежское хореографическое училище, Саратовский областной хореографический колледж, Уральский хореографический колледж, Башкирский хореографический колледж им. Р. Нуреева, Якутская балетная школа (колледж) им. А. и Н. Посельских. А также на фестивале выступили студенты Академии Русского балета им. А. Вагановой и Государственной академии хореографии Узбекистана.

Участники конкурса соревновались в номинациях «классический танец» и «народно-сценический танец», а также помимо подготовленных заранее с педагогом номеров классического наследия и народно-сценических (характерных) танцев еще выступили в номинации «Импровизация». Юным танцовщикам необходимо было самим сочинить, поставить новый танец на заданную музыку, а члены жюри оценивали, насколько конкурсанты чувствуют музыку, композицию и могут выстраивать хореографический текст.

Жюри фестиваля-конкурса:

Усанов Сергей Александрович – генеральный директор Международной Федерации балетных конкурсов, вице-президент Международного союза деятелей хореографии, заслуженный деятель искусств РФ, председатель жюри.

Уральская Валерия Иосифовна – главный редактор журнала «Балет», кандидат философских наук, заслуженный деятель искусств РФ.

Полубенцев Александр Михайлович – балетмейстер, педагог, заведующий кафедрой режиссуры балета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, профессор, заслуженный деятель искусств РФ.

Усманов Вакиль Александрович – балетный драматург, хореограф-режиссер, профессор Европейской Академии танца Австрии.

По результатам конкурса студенты II курса Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских удостоены премий и званий лауреатов и дипломантов конкурса.

Иван Одинцов стал абсолютным победителем. Занял 1 место в трех номинациях: «классический танец», «народно-сценический танец», импровизация».

Алисия Пак — победителем и призером. Заняла 1 место в номинации «народно-сценический танец», 2 место в номинации «импровизация» и стала дипломантом в номинации «классический танец».

Сарика Шин и Илья Перемитин – дипломанты в номинации «народно-сценический танец».

Конкурсантов подготовили преподаватели: народный артист РС(Я) Дмитрий Николаевич Дмитриев, заслуженные артисты РС(Я) Дария Ивановна Дмитриева, Ренат Иванович Хон.

Открытие фестиваля-конкурса состоялось совместно с выставкой, посвященной творчеству Рудольфа Нуреева. Автор работ — фотограф Национальной Оперы Парижа Франсетт Левье. В течение первого конкурсного дня прошла встреча с Шарлем Жюдом, бывшим танцовщиком Гранд Опера, долгое время работавшим под руководством Рудольфа Нуреева, директором балетной труппы Оперы Бордо и другими гостями фестиваля, тесно связанными с творчеством Рудольфа Нуреева.

30 октября для всех участников было организовано два мастер-класса по классическому танцу от художественного руководителя Пермского государственного хореографического училища, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Толстухина – мужской класс, также прошел женский класс от старшего преподавателя кафедры классического танца Московской государственной академии хореографии, заслуженного работника культуры РФ Елены Бобровой.

В рамках конкурса проведен круглый стол, посвященный проблемам хореографического образования под руководством главного редактора журнала «Балет» Валерии Иосифовны Уральской, с участием руководителей и преподавателей хореографических академий, училищ и колледжей.

В течение трех конкурсных дней была организована обширная культурная программа: просмотр балета «Дон Кихот» в исполнении артистов Башкирского государственного театра оперы и балета, и экскурсия в музей Рудольфа Нуреева. Конкурс завершился торжественной церемонией награждения и праздничным гала-концертом победителей IV Международного фестиваля-конкурса «Малый Нуреевский».