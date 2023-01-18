Очередной «сюрприз» преподнесли суровые морозы: На этот раз в Светлом

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в п.Светлый Мирнинского района прекратилась подача холодной воды на водоочистные сооружения. Подача теплоснабжения и горячей воды осуществляется в штатном режиме.

Организована раздача бутилированной питьевой воды населению, а также подвоз питьевой воды. В ходе организованного взаимодействия установлено, что из-за неисправности датчика расхода воды перемерз участок трубопровода холодной воды между котельной и водоочистным сооружением диаметром 325 мм, протяженность перемерзшего участка около 300 м.

6 бригадами ВФ АО «ТЭС» в составе 18 человек и 4 ед. техники проводятся работы по отогреву участка трубопровода протяженностью 300 м. в районе водоочистных сооружений.

Личным составом республиканской пожарной части совместно с администрацией п.Светлый проведено оповещение и информирование населения о сложившейся ситуации и проводимых работах. С помощью 2 водовозок по заявкам населения проводится подача воды, также из г.Мирный доставлено 3500 л бутилированной воды.

На месте работает межведомственная оперативная группа.

В настоящее время котлы запущены в работу. Теплоснабжение подается без ограничений. Администрацией МО «п.Светлый» и УК проводится оповещение и информирование населения о недопущении слива теплоносителя из системы отопления.

Замена задвижки будет проводится 18.01.2023 года. Также, для наполнения емкостей котельной задействована пожарная техника. Электроснабжение и теплоснабжение подаются в штатном режиме. Социального напряжения нет, жалоб от населения не поступало.

По состоянию на 02.00 (мск) 18.01.2023 года отогрето 210 м трубопровода из 300 м. Остается отогреть 90 м.