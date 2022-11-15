15.11.2022
14:00
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Культура

Очередной шедевр якутского кинематографа — скоро во всех кинотеатрах

От создателей фильма «Надо мною солнце не садится».

Кинокомпания «САХАФИЛЬМ» и Студия АВТОР представляют драму «КЭРЭНИ КӨРБҮТ» (Не хороните меня без Ивана), режиссёр Любовь Борисова.

Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только художник Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти.

Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о жизни первого якутского художника Ивана Попова и его друге Степане Бересекове.

Скоро во всех кинотеатрах Республики!

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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