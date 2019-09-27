Очередной шаг к полному развитию Чаяндинского месторождения

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» продолжает обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия) в рамках реализации Восточной газовой программы. Сейчас компания приступила к новому этапу, рассчитанному на полное развитие месторождения. С этой целью ведется активное строительство Установки предварительной подготовки газа № 2 (УППГ-2).

Сейчас на месторождении уже в полном объеме выполнены многие как подготовительные, так и строительные работы. Произведен монтаж технологического оборудования и трубопроводов. Практически готовы воздушные линии электропередачи для обеспечения постоянным электроснабжением. Также в скором времени будут введены в эксплуатацию основные инфраструктурные объекты, включая производственное здание с операторной.

На сегодняшний день на объекте строительства занято более 300 человек, а также более 70 единиц строительной техники.

Основная функция Установки предварительной подготовки газа № 2 – сбор газа с прилегающих кустов газовых скважин и последующая предварительная очистка от механических примесей, метанола и конденсата, а также отправка на УКПГ-3 для дальнейшей подготовки к транспортировке. Специалисты отмечают, что на кустовых площадках данного объекта газ имеет высокую чистоту, а скважины – отличный дебит.

Чаяндинское месторождение – основа Якутского центра газодобычи и ресурсная база проекта «Сила Сибири» — крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России. Месторождение является одним из важнейших объектов Восточной газовой программы, нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Объем запасов Чаяндинского месторождения оценивается в 1,2 трлн кубометров газа. По размеру запасов (В1+В2) относится к категории уникальных. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, содержит значительные объемы гелия.