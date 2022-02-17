Очередной съезд родовых общин состоится в марте

В гости в редакцию зашел друг газеты, автор многих материалов про территории традиционного природопользования, деятельность общин, национальные наслеги Анатолий Лебедев. Сейчас он исполняющий обязанности председателя совета Союза родовых общин КМНС РС(Я). Действующим председателем был избран Дьулустан Сидоров, который в данное время руководит Беллетским национальным наслегом Алданского района.

Анатолий Захарович рассказал о готовящимся Третьем съезде Союза родовых общин КМНС Якутии. Мероприятие состоится 24-26 марта в г. Якутске.

За время работы организации проведены круглые столы и семинары по деятельности родовых общин, составлены типовые документы для государственной регистрации новых организаций. Большим достижением Анатолий Лебедев считает налаживание рабочих связей с органами власти: представители Союза общин входят в состав общественных советов при министерствах и ведомствах, являются участниками межведомственных комиссий. Актив Союза принимает участие в слушаниях по изменению законов, связанных с традиционной хозяйственной деятельностью коренных народов. Вот и сейчас в активном обсуждении находятся законы «Об общинах», «О сельском хозяйстве» и «О северном домашнем оленеводстве».

Положительным опытом организации является то, что в республике добились возмещения по охотсоглашениям. Для общин это внушительные средства, высвобождение которых позволит развивать свои общины, улучшать материально-техническую базу. В данном вопросе Анатолий Захарович выражает благодарность Елене Голомаревой, которая координирует данный процесс и поднимает вопросы на всех уровнях.

Также руководитель Союза родовых общин благодарит МинАрктики, которое курирует деятельность родовых общин. Каждый год общинам представляется возможность получить субсидии на улучшение материально-технической базы, проведение культурных мероприятий.

«Кроме этого, руководство министерства во всех вопросах занимает сторону представителей КМНС и благодаря этому удалось решить многие вопросы. Мы приветствуем программы «Кочевая семья» и «Молодой оленевод», призванные обеспечить оленеводство новыми кадрами. Наша республика делает много для поддержки жителей села. Хотелось бы, чтоб этот опыт был использован на федеральном уровне», — рассказывает Анатолий Лебедев. «Конечно, вопросов очень много. Это и взаимодействие с промышленниками, и защита прав наших охотников и рыбаков. У всех на слуху нашумевшие дела юкагирского старейшины Бегунова, Усть-Янских оленеводов, решенные в положительном ключе. Сейчас внимание общественности приковано к делу охотника Пахомова, который был вынужден обратиться к Президенту Путину. Системное решение подобных вопросов стоит на повестке будущего съезда».

Напомним, что учредительный съезд Союза родовых общин Республики Саха (Якутия) состоялся 15 марта 2012 года в Якутске. Тогда руководителем был избран Александр Григорьев. Второй съезд состоялся 10 марта 2017 года. Председателем избрали Дьулустана Сидорова.

До 2012 года кочевые родовые общины были объединены в Союз. Руководила Союзом Елена Поликарповна Тимофеева-Терешкина. Союз кочевых родовых общин Якутии под ее руководством провел два съезда. В связи со сложностями перерегистрации Союза, было решено создать новую организацию, а третий съезд назвать учредительным.

Цифра:

Первый съезд в 1992 году объединил 18 общин

По данным Минюста в Якутии зарегистрировано 206 общин

20 июля 2000 года был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» N 104-ФЗ