Очередной прорыв якутской кинематографии

Якутский анимадок о детях войны получил гран-при на VII Байкальском фестивале регионального кино.

10 декабря объявлены победители VII Байкальского фестиваля регионального кино в Иркутске. Гран-при получил документально-анимационный фильм «Дети войны» творческой студии «Күн оҕолоро» (режиссер Сардаана Барабанова). Фильму также присудили спецприз от Иркутского отделения Союза кинематографистов «За высокий уровень документальной анимации в освещении военно-драматической темы».

БФРК – это единственный фестиваль в Восточной Сибири, который собирает на своих площадках лучшие силы регионального кино. В этом году в шорт-лист VII БФРК вошла 41 работа от региональных кинематографистов.

В фильме «Сэрии оҕолоро» (Дети войны) реконструированы с помощью художественных рисунков и анимации рассказы детей войны в Якутии во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Герои фильма — жители Таттинского улуса, которым во время войны было от 6 до 14 лет. В глубоком тылу, в тысячах километрах от линии фронта, в маленьких якутских селах эти дети переживали свою войну — выживали в голоде, холоде, трудились наравне со взрослыми, видели смерть близких. Этот фильм — дань уважения и благодарности участникам тыла и детям войны, их героическому труду во имя мира.

На фото: Приз получает продюсер фильма Диана Худаева

В 2020 году творческая студия «Күн оҕолоро» выиграла конкурс Фонда президентских грантов на создание своего фильма.

Свой фестивальный путь якутский анимадок начал в прошлом году с республиканского фестиваля «Республика кино», в котором получил приз в номинации «Лучший фильм». В этом году «Сэрии оҕолоро» принял участие в нескольких международных кинофестивалях и был отмечен такими наградами, как: Диплом жюри за образное восстановление исторической памяти («Форма жизни», г. Пермь), второе место на VII фестивале документальных фильмов тюркского мира (Стамбул), приз «За высокохудожественное решение темы войны в анимации» («Лістапад», Минск), первое место в номинации «Анимационные фильмы» («Арктика», Москва).