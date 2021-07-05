Очередной перевертыш в Якутске

В Якутске за выходные зарегистрировано два ДТП с пострадавшими.

3 июля в 11:14 часов 31-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Витц по ул. Красильникова со стороны ул. Лермонтова в направлении ул. Автодорожная при повороте налево через двойную сплошную линию не предоставил преимущество автомашине Тойота Калдина, которая двигалась со встречного направления, и совершил столкновение.

В результате происшествия водитель Витц получил травму головы.

Установлено, что пострадавший имеет 10-летний стаж вождения, по результатам освидетельствования был трезв.

Со слов водителя следует, что он хотел заехать в оптовую базу.

4 июля примерно в 10 часов утра в дежурную группу Госавтоинспекции г.Якутска поступило сообщение об опрокидывании машины.

Установлено, что 46-летняя женщина, управляя автомашиной Тойота Корона, двигаясь со стороны п. Табага в сторону г. Якутска на 12-м километре Покровского тракта, не выбрав безопасную скорость движения, совершила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В своем объяснении она указала, что автоавария произошла из-за лопнувшего колеса.

Карета скорой помощи доставила автоледи в медучреждение с травмами.

В момент ДТП водитель был трезв.

По двум фактам дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напоминаем, что превышение скорости ключевой фактор риска.

Согласно правилам дорожного движения, водитель должен вести транспортное средство со скоростью не превышающей установленного ограничения. Выбранная водителем скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля движения автомобиля. С каждым лишним км/ч неизбежно увеличиваются тормозной путь и время реакции, а в экстренной ситуации превышение скоростного режима может сыграть с водителем очень злую шутку.

Уважаемые водители! Снижая скорость, соблюдая скоростной режим вы делаете дороги более безопасными для всех участников дорожного движения. Соблюдайте установленную скорость движения берегите себя и других участников дорожного движения!