Очередной пенсионер из Якутии попался на удочку мошенников и потерял деньги

Телефонные мошенники убедили 73-летнего инженера из г. Якутска взять кредит и перевести все средства на «безопасный счет».

Установлено, что днём мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Лжесотрудник сообщил, что в банк поступила заявка на оформление кредита от его имени. Мужчина ответил, что это ошибка. Спустя несколько минут перезвонил другой лжеспециалист банка и заверил, что злоумышленники от его имени пытаются взять кредит, после чего выслал в мессенджер договор о неразглашении информации. В итоге встревоженный мужчина поверил звонившим аферистам, которые убедили его оформить займ на 340 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный счет». Только через несколько дней потерпевший в отделении банка узнал, что ему звонили не настоящие сотрудники, а мошенники.