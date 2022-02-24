24.02.2022
12:55
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Происшествия

Очередной любитель говядины пойман

Полицейские Намского района раскрыли кражу мяса общей стоимостью 47 000 рублей

В полицию Намского района обратился житель села Намцы. Мужчина сообщил, что из кладовой пропало мясо говядины общей стоимостью 47 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, неоднократно судимый за кражи. 

Выяснилось, что ночью подозреваемый проник в кладовку, сломав железным прутом навесной замок, и похитил оттуда заготовку. Злоумышленник спрятал похищенное мясо в старом заброшенном помещении, а затем продал. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый помещен в ИВС.

Фото: SakhaLife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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