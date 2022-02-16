Очередной фильм об Оймяконе снимают немцы

На прошлой неделе в с. Оймяконе съёмочная бригада с немецкого телеканала Russia today Deutschland в составе Томаса Фасбендера и Лео Разумовски сняла фильм о самой холодной обитаемой точке на планете Земля, сообщает @oymiakon_severka. Это уже 14-й документальный фильм о Полюсе Холода. Они снимали сюжеты о том, как встречают там туристов и о том, чем занимаются местные жители. Например, на коневодческой базе предпринимателя Владимира Итегелова в Оймяконе их заинтересовало, как якутские лошади проводят долгую зиму под открытым небом. Немецких журналистов очень удивило, как они сами кормятся, добывая растительность из-под снега.