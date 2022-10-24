Северный завоз успешно завершён до закрытия паромной переправы

21 октября завершился очередной этап «северного завоза» народнохозяйственных грузов, поступающих через железнодорожную станцию Нижний Бестях. В этом году это произошло ранее закрытия сроков действия паромной переправы через реку Лена.

В период действия паромной переправы — с июня по октябрь 2022 года — по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» до станции Нижний Бестях перевезено более 633 тысяч тонн грузов, тем самым на 11% превышены показатели прошлого года.

«Период перед закрытием паромной переправы всегда является трудным для всех участников перевозочного процесса при завозе грузов в республику. Как правило, железной дороге приходится работать в усиленном режиме, распределяя сгущенные грузопотоки во избежание скопления вагонов на станциях и «бросания» поездов на сопредельной инфраструктуре. В этом году задача по гарантированной доставке социально значимых грузов и продовольственных товаров успешно выполнена до закрытия паромной переправы» — отметил начальник службы Транспортного обслуживания и логистики АО «АК «ЖДЯ» Александр Сафронов.

В сентябре — октябре текущего года было перевезено и переработано через станцию Нижний Бестях 243 тыс. тонн грузов – это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 21 день октября до станции Нижний Бестях доставлено 87,5 тыс. тонн грузов, в том числе уголь для нужд ЖКХ (+ 29%). Наибольший рост отмечен при перевозке прочих номенклатур грузов – 14 тыс. тонн (+ 36 %) строительных – 3 тыс. тонн (+21 %) продовольственных – 9 тыс. тонн (+16 %) и контейнеров – 27,5 тыс. тонн (+ 12%).

Следует отметить предприятия, обеспечивающие энергетическую безопасность РС(Я). За прошедший период навигации 2022 года АО «Нефтяная компания Туймаада — Нефть» и АО «Саханефтегазсбыт» принято 274,2 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Досрочному завершению очередного этапа «северного завоза» способствовало изменение

технологии движения поездов.

По информации заместителя начальника службы перевозок Ивана Щукина для организации ускоренного продвижения народнохозяйственных грузов по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» была внедрена и успешно себя зарекомендовала технология движения поездов на удлинённые плечи обслуживания локомотивами и локомотивными бригадами со станции Нерюнгри-Грузовая до железнодорожной станции Нижний Бестях, позволяющая доставлять народнохозяйственные грузы между указанными станциями за 25 часов, что превышает норму суточного пробега при доставке грузов большой скоростью практически в два раза.