Очередной акт вандализма на теплой остановке🤬

Очередной акт вандализма на теплой остановке🤬 На этот раз в Магане. Каждый из участников установлен, ущерб будет возмещен родителями несовершеннолетних.

Источник: тгк Эхо столицы

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