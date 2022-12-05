05.12.2022
08:22
661
Происшествия
Очередной акт вандализма на теплой остановке🤬
Очередной акт вандализма на теплой остановке🤬
На этот раз в Магане. Каждый из участников установлен, ущерб будет возмещен родителями несовершеннолетних.
Источник: тгк Эхо столицы
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