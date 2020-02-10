Очередное серебро Степаниды Артахиновой

В Орле завершился чемпионат России по стрельбе из лука. В составе сборной Якутии единственным медалистом соревнований в личном зачете стала заслуженный мастер спорта России Степанида АРТАХИНОВА. Якутская спортсменка выступала в стрельбе из блочного лука и завоевала серебряную медаль.

Из 66 сильнейших лучниц, которые вышли на огневой рубеж в Орле, в финал пробились Степанида Артахинова и обладательница золотой медали первенства мира 2019 Арина ЧЕРКЕЗОВА. В упорнейшем поединке за звание чемпиона победительницей вышла спортсменка из Москвы. Артахинова уступила сопернице лишь два очка, счет финала – 144:142.

Напомним, несколькими днями ранее на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который также проходил в Орле, лучница из Якутии выиграла золотую медаль, а также стала хозяйкой бронзовой медали в миксте в составе сборной Республики Саха (Якутия). Она разделила эту награду со спортсменом из Чурапчинского регионального центра спортивной подготовки Николаем Новгородовым.

Еще одну медаль Артахинова принесла сборной Якутии на чемпионате России в женском командном зачете. Стрелки из блочного лука, воспитанница УОР Дайаана ВИНОКУРОВА, лучница из Чурапчинского РЦСП Жанна КИРИЛЛИНА и Степанида Артахинова завоевали бронзовую медаль. Первое место у команды Санкт-Петербурга (Елизавета КОРОЛЕВА, Анна ЛЕМЕЗА, Карина ТУМАНОВА), серебряная медаль у спортсменок из Москвы (Ирина ЕФИМОВА, Елизавета КНЯЗЕВА, Арина ЧЕРКЕЗОВА).

К сожалению, другие члены сборной Якутии не смогли преодолеть рубеж 1/16 финала и остались за чертой призеров чемпионата России.