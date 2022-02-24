Очередное нападение стаи безнадзорных собак на якутянина

Стая безнадорных собак напала сегодня на жителя Олёкминска в районе речного порта или, как это сегодня называется, Олёкминского судоходного участка — сообщает ИА SakhaNews. Юноше, который шёл на работу, едва удалось отбиться от озверевших псов. Об этом сообщают читатели. По этическим соображениям издание не стало публиковать фотографии.

С 2021 по 2022 год в Олёкминске имели место по крайней мере два случая нападения бродячих собак на жеребят, в том числе прошлым летом.

Читать полностью https://www.1sn.ru/277674.html