24.02.2022
17:17
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Якутия

Очередное нападение стаи безнадзорных собак на якутянина

Стая безнадорных собак напала сегодня на жителя Олёкминска в районе речного порта или, как это сегодня называется, Олёкминского судоходного участка — сообщает ИА SakhaNews. Юноше, который шёл на работу, едва удалось отбиться от озверевших псов. Об этом сообщают читатели. По этическим соображениям издание не стало публиковать фотографии.

С 2021 по 2022 год в Олёкминске имели место по крайней мере два случая нападения бродячих собак на жеребят, в том числе прошлым летом.

Читать полностью https://www.1sn.ru/277674.html

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ИА SakhaNews
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