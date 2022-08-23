Очередное ДТП с юным мотоциклистом

В Мегино-Кангаласском районе в результате ДТП пострадал юный мотоциклист.

Мотошлем несовершеннолетний не имел.

По предварительным данным 22 августа около 18 часов в с.Майя Мегино-Кангаласского района возле дома 40/4 по ул.Героя Попова несовершеннолетний водитель 2006 г.р. управляя мотоциклом REGULMOTO SK-200-9, двигаясь по ул.Героя Попова в прямом направлении, проехав четырехсторонний перекресток, не заметив подачу правого указателя поворота впереди едущего автомобиля Тойота Лэнд Круизер Прадо начал обогнать его справа, в результате чего допустил столкновение с этой автомашиной. Допустив столкновение, несовершеннолетний отлетел в правую сторону дороги, и ударился в припаркованный автомобиль марки Тойота Суксид.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП юный мотоциклист был доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами.

В ходе проверки установлено, что несовершеннолетний не имеет водительского удостоверения на право управления мототранспортным средством. В момент аварии был без средств защитной экипировки, без мотошлема. Юноша только недавно, в этом месяце получил свидетельство о профессии водителя категории «А», выданное взаимодействующей автошколой школы.

Уважаемые родители! Пришла пора задуматься: только с начала года на территории Мегино-Кангаласского улуса пострадали трое детей, управляя мототранспортным средством. Поймите! Транспортное средство – это источник повышенной опасности! Вам крайне важно контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль транспортного средства, исключить возможность их доступа к ключам от мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.

Напоминаем, что право на управление транспортным средством категории «А» предоставляется лицам, достигшим 18 лет, это значит сесть за руль мотоцикла дети должны после сдачи экзамена в Госавтоинспекцию.