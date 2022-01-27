Очередная жертва стаи собак — под Астраханью загрызли мужчину

Пока московские знаменитости выступают в поддержку зоозащитников, список жертв одичавших стай на просторах провинциальной России пополнился еще одной жертвой. По данным прокуратуры, только за неполный первый месяц наступившего года нападения собак на людей были отмечены в Новосибирске, Забайкалье, Алтайском крае, Кемерове, Биробиджане, на Сахалине и Камчатке. Сегодня список пополнился Астраханской областью…

Под Астраханью собаки насмерть загрызли мужчину, который шел на работу. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин прокомментировал трагедию, сообщает КаспИнфо.ру.

«Сегодня в Приволжском районе произошло ужасное чрезвычайное происшествие, из ряда тех, которыми наполнены информационные ленты последнего времени. Обнаружен труп мужчины с укусами животных. Следственным органам ещё предстоит установить все обстоятельства трагедии, но вывод о масштабах проблемы с бездомными животными и в нашем регионе, и в стране в целом очевиден», — написал глава региона.

Он отметил, что в прошлом году в области отловили и обработали более 5 тысяч собак, потратив на это более 75 миллионов рублей. В регионе действуют 5 приютов, еще один собираются строить за бюджетные средства в Ахтубинском районе.

«Я дал поручение провести проверку эффективности расходования средств и изучить возможность увеличения финансирования», — сказал Бабушкин.

При этом он отмечает, что это не решает проблему кардинально.

«Даже если бы мы стерилизовали всех собак в регионе единовременно, их поголовье уменьшалось бы до приемлемого уровня в течение 5-7 лет. Причина — пробелы в законодательстве», — считает глава региона.

«Прежде всего, это обязанность возвращать стерилизованное и чипированное животное обратно в то место, где его отловили. От этого собаки не становятся менее голодными, и, как показывает практика, менее агрессивными. Отсутствуют в законе и критерии определения немотивированной агрессивности животных, позволяющие не возвращать их в прежние места обитания. Более того, собаки с метками по установленному порядку повторному отлову не подлежат. Это не позволяет правомерно и обоснованно решать вопрос о возврате животных на прежние места обитания или оставлении их в приюте до наступления естественной смерти. Я дал поручение подготовить соответствующие законодательные инициативы на федеральный уровень от Астраханской области», — сказал он.

Губернатор выразил надежду, что этот и подобные инциденты побудят законодателей «изменить свою позицию и приблизить нормативную базу в этой сфере по крайней мере к европейским стандартам».