Очередная трагедия на дороге: Водитель погиб

В Нерюнгринском районе в результате ДТП погиб водитель

6 апреля в 17:06 в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что на ФАД А-360 Лена произошло ДТП (съезд с дороги), имеется пострадавший.

По прибытии на место происшествия было установлено, что на 462-м километре ФАД А-360 “Лена” водитель 1963 г.р., управляя грузовым транспортом марки МАЗ 642208-230, двигаясь со стороны Алданского района в сторону г.Нерюнгри выбрал небезопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением в результате чего допустил съезд с проезжей части по направлению движения справа. В результате съезда с проезжей части совершил наезд на расщелину между склонами, в последствии водитель скончался на месте ДТП до приезда медицинской помощи.



В ходе проверки было установлено, что водитель автомобиля МАЗ имеет водительское удостоверение по категориям А.А1,В,В1,С,С1,ВЕ,СE,С1E,М, имеет стаж вождения с 1985г.. К административной ответственности в течении года привлекался 1 раз за нарушение ПДД РФ по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Место происшествия кривая дорога, дорожное покрытие грунтовое без просадок и выбоин, покрытое укатанным снегом. Погода была без осадков. В непосредственной близости ДТП имеются дорожные знаки 1.14 «Крутой подъем» 1.11.1 «Опасный поворот» 3.20 «Обгон запрещен».

Материалы по факту данного происшествия переданы следствию.

Уважаемые водители! Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств.

Автомобилистам следует, быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки.

Особую осторожность и внимательность стоит проявить при движении по федеральным автомобильным дорогам! Будьте внимательны и аккуратны на дорогах!