19.01.2023
10:38
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Происшествия

Очередная коммунальная авария — теперь в Залоге

На улице Чкалова водой залило парковку, где стоят машины под портативными гаражами. Вода хлещет прямо на дорогу.

Фото: Видео: @crimyakutiaru
Источник: тгк Комсомольская правда - Якутия
3 комментария на «Очередная коммунальная авария — теперь в Залоге»
  1. X 19.01.2023 10:48

    Мэру некогда, он пиаром занят, ленточки режет, встречи проводит

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  2. Надежда 19.01.2023 11:07

    Ребят какой адрес на аварии

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  3. Александр 19.01.2023 11:31

    Водоканальская походу, вон как «гейзер» из земли бьёт…

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