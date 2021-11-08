Очередь? Нее, не слышали – битва за место в экстремальной переправе 😂😂😂

@ys3_tymsyy выложили в своем инстаграм настоящую битву за место в экстремальной переправе на «Ирбисе» 😂

Аллараа Бэстээх — Дьокуускай ирбиһинэн

туоруурга сыл аайы итинник ыгыллыы. 👎

Аны төлөбүрэ аһары ыарахан.

Дьон кыһалҕаттан айанныыр …

Итини хайдах көннөрүөххэ сөбүй? Нижний Бестях — Якутск #ирбис ⛴

Каждый год такая картина и слишком завышенный проезд. Люди из — за нужды

ездят. Как решить проблему? 🤷🏻‍♂️

Подписчики отметили, что «пассажиры» ведут себя так, словно это последний в их жизни рейс и почувствовали настоящий испанский стыд 🙈🙉🙊

Многие едко высказались: сидите дома, нечего туда-сюда кататься 😂😅