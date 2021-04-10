Очень важный конкурс прошел в Якутии

Лучшие отцы и сыновья Якутии сошлись на льду озера Дьигдьи, чтобы испытать свою силу, скорость, сноровку и меткость. 9 апреля завершились ХХI республиканские соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э-2021». В соревнованиях, длившихся два дня в селе Телиги Мегино-Кангаласского улуса, приняла участие 21 команда из 18 муниципальных образований.

В этом году зафиксирован огромный интерес к отборочным турам — за право представлять свой улус или город соревновались больше ста семей. Отцы и сыновья, получившие путевки на республиканский финал, были самые подготовленные и мотивированные. Многие из них годами целенаправленно оттачивали свое мастерство, участвуя в соревнованиях из года в год и постепенно поднимая свой уровень.

Этапы были очень интересными и зрелищными: стрельба в таком нетрадиционном виде спорта, как охотничий биатлон, залезание на столб, прорубание проруби, оттеска бревна, заготовка дров, распил бревна на поленья. В обстановке напряженной борьбы за каждый сантиметр и секунду команды старались показать свой максимум, свой уровень подготовки и боевой дух. До последнего момента не было известно, кто станет победителем, исход соревнований могло решить одно – единственное лишнее движение или промах. Для юношей соревнования стали серьезнейшим испытанием на выносливость и упорство, для отцов – на силу духа и выдержку. Все с честью справились с испытаниями.

Победу на этапах одержали:

-«Визитка» — семья Чупровых, Таттинский улус;

-«Охотничий биатлон» — семья Кривошапкиных, Чурапчинский улус;

-«Залезание на столб»- семья Федоровых, Мегино-Кангаласский улус;

-«Прорубание проруби» — семья Чупровых, Таттинский улус;

-«Оттеска бревна»- семья Трофимовых, Усть-Майский улус;

-«Заготовка дров» — семья Чупровых, Таттинский улус;

-«Распил бревна на поленья» — семья Птицыных, г. Якутск.

В «А5а курэ5э» важно выступить ровно на всех семи этапах, так как в общем зачете выше всех в соревновательной таблице оказываются команды, набравшие наименьшую сумму занятых мест по этапам.

По итогам соревнований третье место в общем зачете заняла семья Якова Николаевича и Михаила Кривошапкиных из Чурапчинского улуса и получила в качестве приза жеребенка от Главы Мегино-Кангаласского улуса Н.П. Старостина.

Второе место завоевали Петр Романович и Арсен Чупровы из Таттинского улуса и увезли с собой в качестве приза мотоцикл.

Абсолютным чемпионом ХХI республиканских соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э-2021» стала семья Семена Семеновича и Владислава Макаровых из Чурапчинского улуса. Заместитель министра труда и соцразвития республики А.В.Постников вручил Макаровым кубок победителя, пояс чемпиона и главный приз – квадроцикл.

Занявшая 4 место семья Васильевых из Мегино-Кангаласского улуса получили сертификат на 30 000 рублей от НО (фонд) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», обладатели 5 места – Захаровы из Амгинского улуса получили СКС от общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)».

Все участники получили дипломы и сертификаты, ценные призы. Кроме спортивного азарта, адреналина и ярких эмоций, отцы и сыновья испытали радость совместного взаимодействия, поддержки и гордости друг за друга: отец радовался успехам сына, сын гордился силой и спортивной хваткой отца. Соревнования «А5а курэ5э» имеют важные для общества цели — пропагандировать здоровый образ жизни через сохранение семейных, национальных и спортивных традиций, повышать роль отца в воспитании детей и способствовать укреплению семейных ценностей. Ведь достойный отцовский пример – основа для воспитания сильных, здоровых и целеустремленных сыновей , будущих мужей и отцов.