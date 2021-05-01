Очень тревожная ситуация в Мегино-Кангаласском улусе

Оперативная информация по ситуации с COVID-19 в республике на 1 мая 2021 г. В Якутии выявлено 99 новых случаев COVID-19. Зафиксировано: — Якутск 57 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 22 случая;

— Усть-Алданский район 4 случая;

— Алданский, Амгинский, Таттинский районы по 3 случая;

— Сунтарский район 2 случая;

-Вилюйский, Горный, Нюрбинский, Оймяконский, Чурапчинский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2542 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 055 474 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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