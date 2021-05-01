01.05.2021
12:47
106
Коронавирус
Очень тревожная ситуация в Мегино-Кангаласском улусе
Оперативная информация по ситуации с COVID-19 в республике на 1 мая 2021 г. В Якутии выявлено 99 новых случаев COVID-19.
Зафиксировано:
— Якутск 57 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 22 случая;
— Усть-Алданский район 4 случая;
— Алданский, Амгинский, Таттинский районы по 3 случая;
— Сунтарский район 2 случая;
-Вилюйский, Горный, Нюрбинский, Оймяконский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2542 исследования на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 055 474 теста.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
#коронавирус в Якутии#Мегино-Кангаласский улус#Очень тревожная ситуация в Мегино-Кангаласском улусе#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.05.2021
56
01.05.2021
73
01.05.2021
58
01.05.2021
282
01.05.2021
287
01.05.2021
99
01.05.2021
305
01.05.2021
154
01.05.2021
97
01.05.2021
145
01.05.2021
123
01.05.2021
179
01.05.2021
5084
01.05.2021
756
01.05.2021
212
01.05.2021
318
01.05.2021
645
30.04.2021
1223
30.04.2021
202
30.04.2021
224
30.04.2021
127
30.04.2021
209
30.04.2021
667
30.04.2021
1788
30.04.2021
1098
30.04.2021
498
30.04.2021
270
30.04.2021
309
30.04.2021
493
30.04.2021
292
30.04.2021
290
30.04.2021
175
30.04.2021
455
30.04.2021
277
30.04.2021
236
30.04.2021
235
30.04.2021
211
30.04.2021
308
30.04.2021
202
30.04.2021
885
30.04.2021
310
30.04.2021
424
30.04.2021
224
30.04.2021
954
30.04.2021
362
30.04.2021
1376
30.04.2021
983
30.04.2021
1626
30.04.2021
1725
30.04.2021
434
30.04.2021
1172
29.04.2021
1672
29.04.2021
356
29.04.2021
3614
29.04.2021
362
ТОП НОВОСТИ
28.04.2021
7468
28.04.2021
6226
26.04.2021
5965
28.04.2021
4545
26.04.2021
4414
25.04.2021
3766
29.04.2021
3615
25.04.2021
3433
25.04.2021
3240