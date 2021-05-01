01.05.2021
12:47
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Коронавирус

Очень тревожная ситуация в Мегино-Кангаласском улусе

Оперативная информация по ситуации с COVID-19 в республике на 1 мая 2021 г. В Якутии выявлено 99 новых случаев COVID-19.

Зафиксировано:

— Якутск 57 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 22 случая;
— Усть-Алданский район 4 случая;
— Алданский, Амгинский, Таттинский районы по 3 случая;
— Сунтарский район 2 случая;
-Вилюйский, Горный, Нюрбинский, Оймяконский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2542 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 055 474 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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