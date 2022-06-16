Очень редкая и красивая бабочка Якутии

По страницам Красной книги Якутии: павлиноглазка Артемис

Ночная бабочка семейства павлиноглазок — одна из самых крупных, красивых и редких бабочек Дальнего Востока.

Категория и статус редкости вида в Якутии – категория 3, очень редкий на территории Якутии.

В Якутии бабочки встречаются на Алданском нагорье в окр. г. Нерюнгри. Летают во второй половине июля. Гусеницы многоядны, развиваются на широколиственных породах, в т.ч. на дубе монгольском и орехе маньжурском, на юге Якутии – на козьей иве или берёзе.

Численность и лимитирующие факторы. Подвержены антропогенному воздействию, особенно в зоне интенсивного хозяйственного освоения в Южной Якутии. Уязвимы при лесных пожарах, вырубках и, кроме того, существует угроза чрезмерного вылова коллекционерами-любителями. Принятые и необходимые меры охраны: включена в Красную книгу Якутии. Необходима охрана и мониторинг популяции, а также выявление новых мест обитания вида. тгк Земля бизонов