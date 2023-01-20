Очень печальные новости для якутских министров и всех других чиновников

Председатель правительства РС(Я) Тарасенко Андрей в целях экономии бюджетных средств пошел на беспрецедентный шаг – впервые более чем за 10 лет лишил на год 25 высших категорий госслужащих из 36 права пользования за счет госбюджета залами официальных делегаций в аэропортах и вокзалах, открытых для международных перелетов.

В частности, с 17 января лишены в течение всего 2023 года такой привилегии: министры, председатели госкомитетов, зампредседатели Ил Тумэна, председатели постоянных комитетов, контрольных комитетов Ил Тумэна, председатель Конституционного совета, его заместители, председатель ЦИК, его замы, первый замруководителя администрации главы и правительства РС(Я), председатель Счетной палаты РС(Я), аудиторы,Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Постпред РС(Я) при президенте РФ, Уполномоченный по правам ребенка РС(Я).

Кроме того, большинство из перечисленных лиц лишили права перелета и проезда в салонах бизнес-класса, переведя их эконом-класс.

Наряду с этим, Тарасенко ввел запрет на год руководителям всех казенных и бюджетных учреждений республики права пользования за счет бюджета залами официальных делегаций в аэропортах и вокзалах, а также права перелета и проезда бизнес-классом.

Аналогичные меры рекомендовано принять всем органами местного самоуправления.