Очень опасная ситуация угрожает селу Суордах

В рамках рабочей поездки в Верхоянский район премьер республики Андрей Тарасенко посетил село Суордах, в котором продолжается обрушение береговой зоны реки Дулгалах.

Как сообщил глава района Гаврил Чириков, в настоящее время в первой зоне обрушения 6 жилых домов, ещё 1 дом разрушен наводнением в 2011 года. Всего в зоне риска размыва на территории затопления расположено 29 домов, где проживают 80 человек.

Андрей Тарасенко отметил, что для защиты населённого пункта и укрепления береговой линии на реке проведут русловыправительные работы. Также по завершении навигации в район будет направлена дноуглубительная техника.

В с. Суордах премьер также рассмотрел вопрос строительства котельных. По поручению uлавы Якутии Айсена Николаева, для подключения частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения необходимо ввести котельные в таких населённых пунктах района, как Бетенкес, Суордах, Томтор и Хайысардах.

Эти и другие вопросы премьер обсудил на встрече с жителями Суордахского наслега. Помимо строительства объектов коммунальной инфраструктуры и переселения от береговой линии жители подняли вопрос благоустройства объектов образования, поддержки личных подсобных хозяйств и строительства культурно-спортивного центра.

Отмечается, что проект культурно-спортивного центра уже готов и прошёл госэкспертизу. В настоящее время проект участвует в федеральном конкурсе по включению в национальный проект «Культура». Результаты конкурса станут известны в октябре 2021 года.



