Очень много начальников. В Горном улусе меняют стратегию тушения лесных пожаров

Руководить работой по тушению лесных пожаров в Горном районе будет заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Иннокентий Андросов.

Персональное поручение по координации заместитель главы республиканского ведомства получил от руководителя региона Айсена Николаева сегодня, 20 июля, на очередном заседании КЧС.

Свое решение Николаев обосновал сложной пожароопасной обстановкой и необходимостью единой кооринации всех сил и средств, задействованных в тушении пожаров в Горном районе.

«Сегодня на тушении пожаров в Горном районе очень много начальников, начиная от руководителей министерств, заканчивая добровольческими группами. Каждый пытается решить дела самостоятельно, но ситуация из-за этого лучше не становиться», — считает Айсен Николаев.

Также глава поручил провести работу по скорейшей переброске в Горный район автоколонны со специализированной техникой, включая водовозки и автоцистерны. В частности, речь шла о лесном пожаре вблизи села Магарас.

«Я считаю, что по тушению пожара в районе Магараса в последние несколько дней работа ослаблена. Связано это с тем, что прямой угрозы населенному пункту нет. Огонь продолжает распространяться, задымленность, которая создается этим пожаром, крайне негативно влияет на здоровье людей. Она поднимается вверх, массово переносится и как раз оседает в районе Якутска», — добавил Николаев.

Глава поручил региональному управлению Роспотребнадзора ежедневно давать информацию по концентрации вредных веществ в воздухе и рекомендации по поведению в таких случаях, а Минздраву — оперативно реагировать на вызовы горожан, у кого ухудшилось состояние из-за этого.

Напомним, что за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 27 пожаров на площади 56 233. На расстоянии менее 5 км действует 4 природных пожара, которые находятся на особом контроле. Это село Сюльдюкар в Мирнинском районе, села Ерт, Дикимдя и Магарас в Горном районе.

К тушению пожаров привлечено 2106 человек и 290 единиц техники. Также работает авиация Минобороны РФ, МЧС России. В частности, самолеты Бе-200 задействованы в тушении пожаров в Западной Якутии, где также наблюдается сложная ситуация с пожарами. А самолет-зондировщик Ан-26 для вызывания искусственных осадков сегодня будет работать на территории Горного, Вилюйского и Нюрбинского районов.