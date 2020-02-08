Очень Горький спектакль от эпатажного Потапова

Впервые русский материал на якутский лад

8 февраля Саха театр им. П. Ойунского представил премьеру спектакля «Тимир Баасса» в постановке всемирно известного режиссёра Сергея ПОТАПОВА.

Муж богатой судовладелицы Хотун Баассы капитан Сэргэ Тимиирэп уличен в совращении малолетних детей. Хотун Баасса растратила целое состояние на взятки следствию и прокурору, но дело все-таки направлено в суд. Скоро позор падет на всю семью – капитан сядет в тюрьму, под угрозой будущее замужество дочерей и карьера брата, который вынашивает амбиции стать главой города. Тимир Баасса уговаривает мужа принять яд…

Актуальная адаптация пьесы Максима Горького “Васса Железнова” к современным якутским реалиям. Для постановки режиссер спектакля Сергей Потапов выбрал второй вариант пьесы.

Режиссер – Сергей ПОТАПОВ

Сценография – Михаил ЕГОРОВ

Костюмы – Сардана ФЕДОТОВА

Хореограф – Анастасия СИДОРОВА

Перевод на якутский язык – Кирилл СЕМЕНОВ

В роли Вассы Железновой – заслуженная артистка РФ, народная артистка РС(Я) Изабелла НИКОЛАЕВА.

В остальных ролях: Геннадий ТУРАНТАЕВ, Ильяна ПАВЛОВА, Альберт АЛЕКСЕЕВ, Айталина ЛАВЕРНОВА, Василий БОРИСОВ, Жанна КСЕНОФОНТОВА, Лена СЕРГЕЕВА-РУМЯНЦЕВА, Ньургуйаана ШАДРИНА, Александра СИВЦЕВА, Айсен ЛУГИНОВ, Валентин МАКАРОВ.

Сергей Потапов эксклюзивно рассказал SakhaLife про свой спектакль:

— Это первый случай постановки русского материала на якутский лад. В этом плане, думаю, что спектакль удался. Это может быть интересно для зрителей.

Сегодня люди реагировали хорошо, публика была открытой. Спектакль сам текстовой, больших действий нет, поэтому пришел начитанный зритель, реагирующий на слово и текст.

Я надеюсь, что постановка будет в репертуаре театра, спектакль зрительский и в основном для женщин. Не секрет, что в театр ходят много женщин. Мне кажется, что материал для них будет очень интересным, сама история про женщину, маму, бабушку. Поэтому думаю, что будет иметь зрительский успех!

Автор выражает огромную благодарность коллективу Саха театра им. Ойунского за помощь при написании данного материала.