Очей очарованье: Открылась выставка Творческого Союза художников Якутии

8 октября в Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» традиционно открылась выставка Творческого Союза художников Якутии «Очей очарование». Судя по названию, предполагающая наличие прежде всего пейзажей. Это так, но не совсем. Поскольку в этот союз входят художники разных направлений и профессий, то и выставка – результат этой коллаборации. Признанные матера пейзажей Василий Кравчук, Алексей Андреев, Илья Дьяконов представили природу, окружающую их, будь то окрест Якутка или Покровска. Тонко нюансированные, они погружают нас в разные состояния природы – с легкой грустью уходящей осени, освежающим морозцем первого снега.

Интересны портреты «Южное солнце» и «Мужской портрет», выполненные Ольгой Федоровой в технике пастели. Она по образованию инженер-строитель, долгие годы работала сметчиком, закончила годичные курсы рисования, проводимые Якутским художественным училища в рамках дополнительного образования, где рисунок и живопись вел заслуженный художник Якутии Николай Николаевич Иннокентьев. Уроки учителя пошли впрок.

Тереза Пачеко-Чавес якутянам известна многим, не только броскостью имени и фамилии, но и, собственно, самим творчеством. Ее работы с необычными сюжетами полны южного бразильского темперамента. Как правило, большие по форматам картины наполнены легендами и сказаниями бразильского и саха народов. Яркие «Сардааны» — цветок-символ якутской красоты и любви, представляет собой декоративное панно, все пространство которого заполнено яркими вспышками цветов среди зелени листвы.

Привлекают внимание на выставке работы Октябрины Никифоровой, выпускницы АГИКИ свой графичностью и четкостью линий. «Портрет Зинаиды Заболоцкой» — известного якутского модельера с яркой монограммой ZZ, запомнится многим точностью характеристики образа.

Натюрморты Лены Ли – ярким пятном выделяются на выставке, техникой исполнения изобретательны ее «Стрекозы», выполненные в смешанной технике с применением текстурной пасты и акрила. Она в свое время окончила Колледж технологии и дизайна, а затем курсы Национальной академии современных технологий в Москве, преподает в Покровской ДШИ, готовит выставку кукол, которая пройдет в Покровской картинной галерее.

Еще один новый член Творческого союза художников – Иван Лебедев. Художник-баталист, прошедший годичные курсы живописи и рисунка у Н.Н. Иннокентьева. По образованию историк, закончивший в свое время исторический факультет ЯГУ. Творчеством начал заниматься с 2019 года. Но за столь короткое время стал весьма титулованным живописцем. Лауреат 2 степени на выставке «Салют Победы» в Якутске, лауреат 2 степени Дальневосточной выставки, посвященной юбилею Победы, «Гран При» за триптих «Сэрии буоллбата5а буоллар», участник Международной выставки «Усы Дали» Мадрид лауреат 2 степени и т.д.

Председатель ТСХ Якутии Афанасий Романов поздравил всех участников и гостей с открытием выставки.