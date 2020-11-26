Очаровательный молодой человек разочаровал бабушку

SakhaLife.ru.

Оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по Нерюнгринскому району задержан 20-летний мужчина, который похитил крупную денежную сумму с банковского счета 62-летней пенсионерки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили все факты. Выяснилось, что потерпевшая шла домой из продуктового магазина с тяжелыми сумками. В это время к ней подошел молодой человек и, предложив свою помощь, довел пожилую женщину до квартиры. Пожилая женщина прониклась доверием к приятному молодому человеку.

В ходе разговора она попросила его помочь и с сотовым телефоном, с которым у нее возникла проблема. Молодой человек согласился и в ходе проверки состояния гаджета, обнаружил, что на счету у бабушки имеется около 230 000 рублей.

Злоумышленник похитил их с помощью мобильного приложения и не остановившись на этом, оформил кредит на 500 000 рублей, который тут же был одобрен со стороны банка. К счастью, перевести эти деньги на другой счет ему не удалось.

По данным эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 «Кража, совершенная в крупном размере» и ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 158 «Покушение на кражу в крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации.