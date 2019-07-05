«Очарованный» мошенницей житель Якутска лишился более 580 тысяч рублей

Мобильные аферисты продолжают обманывать якутян. На днях 57-летнему жителю Якутска позвонила неизвестная женщина, которая обратилась к нему по имени и отчеству и представилась специалистом банка.

Звонившая сообщила, что с его карты пытаются несанкционировано перевести деньги, и убедительно попросила назвать коды из смс-сообщения для того, чтобы отменить транзакцию денежных средств с банковской карты. Мужчина продиктовал более 10 кодов подтверждения операции, несмотря на то, что в смс-сообщении говорилось, что данный код нельзя называть даже сотрудникам банка. После чего ему пришло несколько уведомлений о списании с карты денег. В общей сумме аферисты похитили у потерпевшего 581 940 рублей.

Уважаемые граждане! В Якутии участились случаи мобильного мошенничества, когда на телефоны граждан поступают звонки неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций и под любым предлогом, пытаются завладеть конфиденциальной информацией. Никогда не сообщайте банковские реквизиты ваших пластиковых карт и счетов, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию.

Завтра мошенники могут позвонить и вам!