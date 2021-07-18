Очаг коронавируса вспыхнул в Мирнинском районе

На 18.07.2021 г. выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе:

— г. Якутск – 52 случая,

— Мирнинский район – 7 случаев,

— Алданский, Кобяйский районы — по 6 случаев,

— Ленский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы — по 4 случая,

— Мегино-Кангаласский, Оймяконский районы — по 2 случая,

— Амгинский, Булунский, Вилюйский, Жиганский, Нюрбинский, Олекминский, Таттинский, Томпонский, Хангаласский, Чурапчинский районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 910 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 230 769 тестов.