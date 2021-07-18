18.07.2021
12:48
359
Коронавирус
Очаг коронавируса вспыхнул в Мирнинском районе
На 18.07.2021 г. выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе:
— г. Якутск – 52 случая,
— Мирнинский район – 7 случаев,
— Алданский, Кобяйский районы — по 6 случаев,
— Ленский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы — по 4 случая,
— Мегино-Кангаласский, Оймяконский районы — по 2 случая,
— Амгинский, Булунский, Вилюйский, Жиганский, Нюрбинский, Олекминский, Таттинский, Томпонский, Хангаласский, Чурапчинский районы — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 910 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 230 769 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.07.2021
134
18.07.2021
407
18.07.2021
349
18.07.2021
486
18.07.2021
793
18.07.2021
398
18.07.2021
446
18.07.2021
875
18.07.2021
1038
18.07.2021
648
18.07.2021
1149
17.07.2021
944
17.07.2021
1017
17.07.2021
2338
17.07.2021
1028
17.07.2021
1552
17.07.2021
1722
17.07.2021
1057
17.07.2021
480
17.07.2021
1078
17.07.2021
1055
17.07.2021
994
17.07.2021
688
17.07.2021
1476
17.07.2021
480
17.07.2021
768
17.07.2021
472
17.07.2021
998
17.07.2021
645
17.07.2021
2372
16.07.2021
870
16.07.2021
1297
16.07.2021
1007
16.07.2021
1254
16.07.2021
2090
16.07.2021
1538
16.07.2021
1154
16.07.2021
862
16.07.2021
1070
16.07.2021
746
16.07.2021
1192
16.07.2021
848
16.07.2021
621
16.07.2021
707
16.07.2021
1489
16.07.2021
705
16.07.2021
547
16.07.2021
730
16.07.2021
556
16.07.2021
573
16.07.2021
1355
16.07.2021
728
16.07.2021
885
16.07.2021
814
16.07.2021
852
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
8649
12.07.2021
4230
12.07.2021
4013
12.07.2021
3550
15.07.2021
3369
12.07.2021
2794
15.07.2021
2735
13.07.2021
2489