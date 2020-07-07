07.07.2020
18:26
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Якутск
Обысков ФСБ в мэрии и на предприятии не было – источник
Сегодня, 7 июля в информационном пространстве поспешили распространить информацию о том, что в здании мэрии и на МУП АРТ представители УФСБ Якутии начали изъятия документов в рамках уголовного дела.
Информацию опроверг Владислав ФЕДОРОВ, директор МУП АРТ. Он заявило, что распространенная информация об обысках и изъятии документов является недостоверной.
— Документы по запросу направляли, но изъятия не было, — цитирует директора МУП АРТ @YakutskRF.
Действительно, обысками можно назвать действия правоохранителей только при возбуждении уголовного дела. До этого момента все остальное является доследственной проверкой.
Фото: ЯСИА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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