Обысков ФСБ в мэрии и на предприятии не было – источник

Сегодня, 7 июля в информационном пространстве поспешили распространить информацию о том, что в здании мэрии и на МУП АРТ представители УФСБ Якутии начали изъятия документов в рамках уголовного дела.

Информацию опроверг Владислав ФЕДОРОВ, директор МУП АРТ. Он заявило, что распространенная информация об обысках и изъятии документов является недостоверной.

— Документы по запросу направляли, но изъятия не было, — цитирует директора МУП АРТ @YakutskRF.

Действительно, обысками можно назвать действия правоохранителей только при возбуждении уголовного дела. До этого момента все остальное является доследственной проверкой.