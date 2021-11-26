26.11.2021
02:35
68

Происшествия

Обыски в управлении архитектуры и градостроительства Якутии

В помещениях Управления архитектуры и градостроительства в Якутске 25 ноября сотрудники Следственного управления МВД Якутии произвели обыск в рамках расследования возбужденного ранее уголовного дела в отношении подрядчика объекта благоустройства – парка в городе Покровске.

В данном деле Управление архитектуры республики признано потерпевшей стороной, а подрядчик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, что является тяжким преступлением. По имеющейся информации, подрядчик в настоящее время находится в федеральном розыске.

Работа Управления архитектуры ведется в штатном режиме, дезорганизации деятельности обыском не допущено.

Источник: https://uaig.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3295032
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх