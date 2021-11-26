26.11.2021
02:35
68
Происшествия
Обыски в управлении архитектуры и градостроительства Якутии
В помещениях Управления архитектуры и градостроительства в Якутске 25 ноября сотрудники Следственного управления МВД Якутии произвели обыск в рамках расследования возбужденного ранее уголовного дела в отношении подрядчика объекта благоустройства – парка в городе Покровске.
В данном деле Управление архитектуры республики признано потерпевшей стороной, а подрядчик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, что является тяжким преступлением. По имеющейся информации, подрядчик в настоящее время находится в федеральном розыске.
Работа Управления архитектуры ведется в штатном режиме, дезорганизации деятельности обыском не допущено.
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