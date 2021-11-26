Обыски в управлении архитектуры и градостроительства Якутии

В помещениях Управления архитектуры и градостроительства в Якутске 25 ноября сотрудники Следственного управления МВД Якутии произвели обыск в рамках расследования возбужденного ранее уголовного дела в отношении подрядчика объекта благоустройства – парка в городе Покровске.

В данном деле Управление архитектуры республики признано потерпевшей стороной, а подрядчик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, что является тяжким преступлением. По имеющейся информации, подрядчик в настоящее время находится в федеральном розыске.

Работа Управления архитектуры ведется в штатном режиме, дезорганизации деятельности обыском не допущено.