Обыски у Владимира Федорова

Сегодня, 10 июня в квартире и рабочем кабинете известного предпринимателя и политика Владимира ФЕДОРОВА прошли обыски, сообщает «Якутия.Инфо».

По информации источника, в 12 часов дня сотрудники правоохранительных органов наведались в квартиру Федорова. У него были изъяты личный телефон, компьютерная техника и документы.

В 16 часов дня сотрудники пришли с проверкой в офис Федорова по улице Ярославского. Был вскрыт рабочий кабинет Федорова, изъяты техника и документы, у сотрудников «Сахаэкспоцентра» изъяты личные телефоны.

По предварительным данным, проверка может быть связана с земельным спором с мэрией Якутска насчет территории «Сахаэкспоцентра», сообщает «Якутия.инфо».

В феврале в период предвыборной кампании на пост мэра Якутска экс-мэр столицы Сардана АВКСЕНТЬЕВА сообщила, что с этим земельным участком есть проблема, и пусть Владимир Федоров сам об этом расскажет.

Федоров прокомментировал.

Пресс-служба мэрии Якутска сообщала, что земельный участок на территории «Сахаэкспоцентра использовался нецелевым образом и будет изъят в пользу стоящей по соседству школы №2. Предпринимателю Владимиру Федорову, который является арендатором земельного участка, ДИЗО направило уведомление о досрочном расторжении договора аренды участка общей площадью 9 тыс. кв. метров. Обоснованием причины расторжения было указано «нецелевое использование земельного участка» — в виде размещения киосков индивидуальных предпринимателей.

И вот сегодня правоохранительные органы провели обыски в квартире и на работе Владимира Федорова.