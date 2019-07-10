Обыски в Доме правительства Якутии — следствие опровергает слухи

О ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий работниками ГКУ «УпрАвтодор Республики Саха (Якутия)»

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, возбужденное по факту фиктивной приемки работ по обслуживанию автомобильных дорог в Усть-Майском районе РС (Я) в отношении должностных лиц ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)» по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что сотрудники данного учреждения в нарушение положений государственного контракта в 2018-2019 годах осуществляли приемку выполненных работ одной из коммерческих фирм, при этом им достоверно было известно, что часть работ не выполнялась.

Несмотря на это, сотрудники учреждения без осуществления выезда в Усть-Майский район РС (Я) и принятия иных мер для проверки объема и качества выполненных работ подписывали подложные документы об их исполнении, после чего на счет коммерческой фирмы переводились бюджетные денежные средства. В настоящее время установлена сумма ущерба в размере более 4 миллионов 300 тысяч рублей.

Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях обнаружения и изъятия интересующих следствие документов и предметов проводятся обыски в зданиях Правительства и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) .

Расследование продолжается.

Следствие отмечает, что сведения о проведении обысков в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)», являются недостоверными.