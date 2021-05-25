Массовая вакцинация в Якутии

Главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева прокомментировала организацию вакцинации против коронавирусной инфекции со стороны работодателей:

– На основании постановления Главного государственного санитарного врача по РС(Я) № 3 от 19 мая 2021 года работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник согласно приказу работодателя, должен явиться в прививочный пункт.

В прививочном пункте он может получить прививку, оформить информированный отказ от прививки либо медицинский отвод.

Для вакцинации работодатель обязан провести организационную работу: определить общее количество работников, направить списки в медицинскую организацию, подать заявку на проведение прививок коллектива, согласовать с медицинской организацией график проведения прививок, определить порядок и периодичность информирования о выполненных прививках, причинах невыполнения (неявки сотрудников, отказы, противопоказания и т.д.), приказом выделить время для проведения прививок, оповестить работников о предстоящих прививках (под роспись), проинформировать их о льготах и преференциях в случае иммунизации, если таковые имеются по коллективному договору, предоставить помещения медицинским работникам, создать необходимые условия для их работы.

Работник обязан в выделенное работодателем время явиться в прививочный пункт или выездной вакцинальный пункт, где перед процедурой вакцинации медицинский работник должен предоставить ему разъяснения о преимуществах и эффективности вакцинации, провести опрос, осмотр и, при отсутствии противопоказаний, получить информированное согласие и поставить прививку. В случае отказа от прививки, работник должен оформить его письменно с указанием причины отказа (информированный отказ).