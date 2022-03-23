Объявляется смотр-конкурс среди творческих коллективов Якутии

Призовой фонд конкурса составляет 3 000 000 рублей, который распределяется между победителями по жанрам народного творчества, декоративно-прикладному искусству и народным художественным промыслам и победителем в номинации «Признание зрителя».

— Это одно из центральных мероприятий в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Миссией конкурса определена пропаганда народного художественного творчества народов Якутии, — отметил министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов.

Согласно положению первый, районный, этап проводится с 14 марта по 15 апреля 2022 года между муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) на уровне района и городского округа. Второй – с 1 апреля по 15 июня 2022 года – среди победителей I этапа Смотра-конкурса в форме концертной программы и выставки работ мастеров и умельцев по декоративно-прикладному искусству и народным художественным промыслам, проживающих на территории муниципального образования Республики Саха (Якутия) (района и городского округа). Заключительный этап проводится среди победителей II зонального этапа Смотра-конкурса с 1 декабря по 22 декабря 2022 года на концертных площадках г. Якутска по приглашению организаторов.

Подробнее – ознакомьтесь с информацией в прикрепленном файле по ссылке: https://minkult.sakha.gov.ru/npa/front/view/id/181