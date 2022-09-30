30.09.2022
13:20
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Культура

Объявляется набор в детский ансамбль «Раздолинки»

                                                   

Детский ансамбль «Раздолинки» объявляет дополнительный набор детей от 6 до 12 лет с хорошими музыкальными данными и огромным желанием петь!

Телефон 8-924-865-40-50

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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