01.11.2020
11:27
255
Официально
Объявляется конкурс в молодежное Правительство
Хотите стать частью молодой команды? Готовы не просто предлагать, а доводить идеи до конечного результата? Открыты новым знаниям и постоянному развитию?
Объявлен открытый конкурсный отбор на включение в состав молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), а также в кадровый резерв молодежного Правительства.
Конкурс проводится в следующие сроки:
- Прием резюме – с 1 по 15 ноября 2020 года;
- Собеседования – с 15 по 30 ноября 2020 года.
Резюме в свободной форме принимаются на почту yamolprav@mail.ru
Источник: Молодежное правительство РС(Я)
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