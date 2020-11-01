Объявляется конкурс в молодежное Правительство

Хотите стать частью молодой команды? Готовы не просто предлагать, а доводить идеи до конечного результата? Открыты новым знаниям и постоянному развитию? Объявлен открытый конкурсный отбор на включение в состав молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), а также в кадровый резерв молодежного Правительства. Конкурс проводится в следующие сроки: Прием резюме – с 1 по 15 ноября 2020 года;

Собеседования – с 15 по 30 ноября 2020 года. Резюме в свободной форме принимаются на почту yamolprav@mail.ru

Источник: Молодежное правительство РС(Я)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх