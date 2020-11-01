01.11.2020
11:27
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Официально

Объявляется конкурс в молодежное Правительство

Хотите стать частью молодой команды? Готовы не просто предлагать, а доводить идеи до конечного результата? Открыты новым знаниям и постоянному развитию?

Объявлен открытый конкурсный отбор на включение в состав молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), а также в кадровый резерв молодежного Правительства.

Конкурс проводится в следующие сроки:

  • Прием резюме – с 1 по 15 ноября 2020 года;
  • Собеседования – с 15 по 30 ноября 2020 года.

Резюме в свободной форме принимаются на почту yamolprav@mail.ru

Источник: Молодежное правительство РС(Я)
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