Объявляется конкурс на формирование резерва управленческих кадров республики

Администрация главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) объявляет республиканский конкурс на формирование резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

На конкурс приглашают всех, кто хочет видеть республику сильной, современной и благополучной, тех, кто не боится сложных задач и готов взять на себя ответственность за их решение.

«Наша главная задача – создание благоприятных условий для достойной жизни каждого человека. Сегодня вы нужны здесь. Вы можете влиять на то, какой будет республика, своими руками создавать комфортную среду для жизни. Для успеха имеют значение только ваши реальные знания, способности и личные качества. Их оценка будет независимой и объективной. Республике Саха (Якутия) нужна сильная команда. Подавайте заявки, участвуйте и развивайтесь вместе с родной республикой», – призвал руководитель администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Георгий Михайлов.

Объявление о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия)

Для прохождения конкурсного отбора каждому участнику необходимо иметь доступ к компьютеру, подключенному к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Для участия в конкурсном отборе кандидат:

1) регистрируется на кадровом портале «Команда Республики Саха (Якутия)» https://komanda.sakha.gov.ru (далее — портал);

2) заполняет в личном кабинете:

— личное заявление по утвержденной форме;

— анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. № 667-р, каждый пункт которой является обязательным с приложением фотографии;

3) прикрепляет в личном кабинете:

— справку об отсутствии судимости Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия);

— отзыв-характеристику, подписанную лицом, рекомендовавшим кандидата (при наличии);

4) проходит тестирование на профессионально-личностные компетенции;

5) загружает в личный кабинет видео-презентацию (в соответствии с инструкцией по созданию видео-презентации).

Несвоевременное предоставление вышеуказанных документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением требований, предоставление ложных сведений о себе служит основанием для отказа кандидату в их приеме.

Требования, предъявляемые к кандидатам:

1) возраст от 25 до 55 лет;

2) наличие высшего профессионального образования;

3) опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

4) отсутствие судимости.

Место, время и срок приема документов: документы принимаются с 23 мая по 22 июня 2022 г. через личный кабинет на портале https://komanda.sakha.gov.ru.

Методика и этапы оценки кандидатов в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия) размещены по ссылке: https://ggs.sakha.gov.ru/rezerv-upravlencheskih-kadrov-respubliki-saha-jakutija/konkurs-na-formirovanie-rezerva-upravlencheskih-kadrov

Контактные данные уполномоченного сотрудника Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия): Софронеев Афанасий Афанасьевич, 8 (4112) 508-293, sofroneevaa@adm.sakha.gov.ru

Контактные данные при работе с порталом (https://komanda.sakha.gov.ru) сотрудника Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия): Кардашевская Айталина Никодимовна, +79142707875, kardashevskaya.an@sakha.gov.ru