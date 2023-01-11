Объявляется конкурс «Хомус тыына»

В рамках Года педагога и наставника в Российской Федерации и Года труда в Республике Саха (Якутия) Национальный театр танца 22 января проводит Республиканский конкурс хомусистов «ХОМУС ТЫЫНА».

Утверждены следующие возрастные группы:

I: дети 3-9 лет

II: дети от 10-16 лет

III: взрослые от 17 лет и старше

В 9:00 – регистрация участников – категория соло и дуэты

В 10:00 – начало конкурса солистов и дуэтов

В 12:00 – регистрация участников – категория: группа и ансамбль

В 13:00 – начало конкурса группы и ансамблей

В 19:00 – класс-концерт от членов жюри

Условия конкурса:

Каждый участник (солисты и ансамбли) исполняют по 2 (две) композиции. Время выступления двух композиций не более 5 минут. Исполнение композиций друг за другом.

Первая композиция – традиционная игра (сыыйа тардыы).

Вторая композиция на выбор (современная).

Заявки для участия принимаются до 21 января 2023 г. по адресу: г. Якутск, проспект Ленина 47, кабинет 507. Также можете направить заявки на электронный адрес: dancesakha@mail.ru 8-964-423-47-89 (WhatsApp).

Вступительный взнос: соло – 500. Дуэты, группы и ансамбли – 300 руб. с каждого участника.

Место проведения: г. Якутск, Проспект Ленина 47, Камерный зал Государственного театра эстрады им. Ю.Е.Платонова

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

Варвара Степанова-Арчыына – преподаватель фольклорного отделения ЯМК (училища) им. М.Н.Жиркова, мастер мировой культуры, хомусист-виртуоз мира, заслуженная артистка РС(Я)

Туяра Жиркова – заведующий экспозиционно-выставочным отделом Музея и Центра хомуса народов мира, импровизатор-хомусист, отличник культуры РС(Я)

Нарияно Ренанто – артистка Государственного театра эстрады РС(Я) им. Ю.Е.Платонова, виртуоз-хомусист мира, отличник культуры РС(Я)

Артур Семенов-Тоҥ Саха — преподаватель фольклорного отделения ЯМК (училища) им. М.Н.Жиркова, импровизатор-хомусист, отличник культуры РС(Я)

Василена Шарина – артистка вокалистка и импровизатор-хомусист Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола, лауреат всероссийских и международных конкурсов