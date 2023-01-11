Объявляется конкурс «Хомус тыына»
В рамках Года педагога и наставника в Российской Федерации и Года труда в Республике Саха (Якутия) Национальный театр танца 22 января проводит Республиканский конкурс хомусистов «ХОМУС ТЫЫНА».
Утверждены следующие возрастные группы:
I: дети 3-9 лет
II: дети от 10-16 лет
III: взрослые от 17 лет и старше
В 9:00 – регистрация участников – категория соло и дуэты
В 10:00 – начало конкурса солистов и дуэтов
В 12:00 – регистрация участников – категория: группа и ансамбль
В 13:00 – начало конкурса группы и ансамблей
В 19:00 – класс-концерт от членов жюри
Условия конкурса:
Каждый участник (солисты и ансамбли) исполняют по 2 (две) композиции. Время выступления двух композиций не более 5 минут. Исполнение композиций друг за другом.
Первая композиция – традиционная игра (сыыйа тардыы).
Вторая композиция на выбор (современная).
Заявки для участия принимаются до 21 января 2023 г. по адресу: г. Якутск, проспект Ленина 47, кабинет 507. Также можете направить заявки на электронный адрес: dancesakha@mail.ru 8-964-423-47-89 (WhatsApp).
Вступительный взнос: соло – 500. Дуэты, группы и ансамбли – 300 руб. с каждого участника.
Место проведения: г. Якутск, Проспект Ленина 47, Камерный зал Государственного театра эстрады им. Ю.Е.Платонова
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
Варвара Степанова-Арчыына – преподаватель фольклорного отделения ЯМК (училища) им. М.Н.Жиркова, мастер мировой культуры, хомусист-виртуоз мира, заслуженная артистка РС(Я)
Туяра Жиркова – заведующий экспозиционно-выставочным отделом Музея и Центра хомуса народов мира, импровизатор-хомусист, отличник культуры РС(Я)
Нарияно Ренанто – артистка Государственного театра эстрады РС(Я) им. Ю.Е.Платонова, виртуоз-хомусист мира, отличник культуры РС(Я)
Артур Семенов-Тоҥ Саха — преподаватель фольклорного отделения ЯМК (училища) им. М.Н.Жиркова, импровизатор-хомусист, отличник культуры РС(Я)
Василена Шарина – артистка вокалистка и импровизатор-хомусист Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола, лауреат всероссийских и международных конкурсов
+7 (999) 174-67-82
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