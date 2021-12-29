Объявлены размеры тарифов на субсидируемые авиаперевозки ✈

В 2022 году размеры специальных тарифов на перевозки льготных категорий граждан авиаперевозчиками сохранены на уровне прошлого года. Субсидии предусмотрены семи российским авиакомпаниями на перевозки из аэропортов республики — Якутск, Мирный, Полярный, Нерюнгри — по 38 маршрутам:

— АК «Якутия» на маршруты из Якутска в Анапу, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Улан – Удэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск; из Нерюнгри в Москву, Новосибирск, Симферополь; из Анадыря в Хабаровск; из Владивостока в Екатеринбург, Магадан, Минеральные Воды, Санкт-Петербург; из Певека в Москву; из Хабаровска в Екатеринбург, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи;

— АК «Алроса» — на маршруты из Мирного в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Симферополь, Сочи, из Полярного в Москву, Краснодар, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Иркутск;

— АК «Аэрофлот» — Якутск – Москва;

— «Сибирь» — Якутск – Владивосток, Мирный – Санкт-Петербург, Мирный – Анапа, Полярный – Москва;

— АК «ИрАэро» — Якутск – Москва;

— АК «Ред Вингс» — Якутск – Екатеринбург, Якутск – Сочи, Мирный – Екатеринбург;

— «Уральские авиалинии» — Якутск – Геленджик.

Напомним, к льготным категориям относятся: граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица, дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие, инвалиды с детства II или III группы, а также граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

Размер специальных тарифов по субсидированным билетам для всех жителей Дальнего Востока без возрастных ограничений составит от 8 700 до 9 700 рублей. Субсидия из федерального бюджета предусмотрена на все 6 маршрутов из аэропортов республики:

— из Якутска в Москву и Санкт-Петербург;

— из Мирного, Полярного, Нерюнгри в Москву;

— из Мирного в Санкт-Петербург.

Размеры специальных тарифов на субсидируемые авиаперевозки АО «Авиакомпания «Якутия»

1. Анадырь — Хабаровск 6 000 рублей.

2. Благовещенск – Якутск — 2 000 рублей.

3. Владивосток — Екатеринбург — 6 400 рублей.

4. Владивосток — Магадан — 3 000 рублей.

5. Владивосток — Минеральные Воды — 10 100 рублей.

6. Владивосток — Санкт-Петербург — 7 500 рублей.

7. Красноярск — Якутск — 5 500 рублей.

8. Нерюнгри — Москва — 7 100 рублей.

9. Нерюнгри — Новосибирск — 6 000 рублей.

10. Нерюнгри -Симферополь — 8 000 рублей.

11. Певек — Москва — 9 000 рублей.

12. Хабаровск — Екатеринбург — 6 200 рублей.

13. Хабаровск — Минеральные Воды — 7 800 рублей.

14. Хабаровск — Санкт-Петербург — 7 300 рублей.

15. Хабаровск — Симферополь — 8 000 рублей.

16. Хабаровск — Сочи — 7 500 рублей.

17. Якутск — Анапа — 8 400 рублей.

18. Якутск — Владивосток — 6 400 рублей.

19. Якутск — Екатеринбург — 6 000 рублей.

20. Якутск — Иркутск — 2 500 рублей.

21. Якутск — Краснодар — 8 500 рублей.

22. Якутск — Минеральные Воды — 7 600 рублей.

23. Якутск — Москва — 7 000 рублей.

24. Якутск — Новосибирск — 5 500 рублей.

25. Якутск — Омск — 4 500 рублей.

26. Якутск — Санкт-Петербург — 7 000 рублей.

27. Якутск — Симферополь — 8 000 рублей.

28. Якутск — Сочи — 7 800 рублей.

29. Якутск — Улан-Удэ — 2 500 рублей.

30. Якутск — Хабаровск — 2 500 рублей.

31. Якутск — Южно-Сахалинск — 2 500 рублей.