Объявлены размеры тарифов на субсидируемые авиаперевозки ✈
В 2022 году размеры специальных тарифов на перевозки льготных категорий граждан авиаперевозчиками сохранены на уровне прошлого года. Субсидии предусмотрены семи российским авиакомпаниями на перевозки из аэропортов республики — Якутск, Мирный, Полярный, Нерюнгри — по 38 маршрутам:
— АК «Якутия» на маршруты из Якутска в Анапу, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Улан – Удэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск; из Нерюнгри в Москву, Новосибирск, Симферополь; из Анадыря в Хабаровск; из Владивостока в Екатеринбург, Магадан, Минеральные Воды, Санкт-Петербург; из Певека в Москву; из Хабаровска в Екатеринбург, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи;
— АК «Алроса» — на маршруты из Мирного в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Симферополь, Сочи, из Полярного в Москву, Краснодар, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Иркутск;
— АК «Аэрофлот» — Якутск – Москва;
— «Сибирь» — Якутск – Владивосток, Мирный – Санкт-Петербург, Мирный – Анапа, Полярный – Москва;
— АК «ИрАэро» — Якутск – Москва;
— АК «Ред Вингс» — Якутск – Екатеринбург, Якутск – Сочи, Мирный – Екатеринбург;
— «Уральские авиалинии» — Якутск – Геленджик.
Напомним, к льготным категориям относятся: граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица, дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие, инвалиды с детства II или III группы, а также граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.
Размер специальных тарифов по субсидированным билетам для всех жителей Дальнего Востока без возрастных ограничений составит от 8 700 до 9 700 рублей. Субсидия из федерального бюджета предусмотрена на все 6 маршрутов из аэропортов республики:
— из Якутска в Москву и Санкт-Петербург;
— из Мирного, Полярного, Нерюнгри в Москву;
— из Мирного в Санкт-Петербург.
Размеры специальных тарифов на субсидируемые авиаперевозки АО «Авиакомпания «Якутия»
1. Анадырь — Хабаровск 6 000 рублей.
2. Благовещенск – Якутск — 2 000 рублей.
3. Владивосток — Екатеринбург — 6 400 рублей.
4. Владивосток — Магадан — 3 000 рублей.
5. Владивосток — Минеральные Воды — 10 100 рублей.
6. Владивосток — Санкт-Петербург — 7 500 рублей.
7. Красноярск — Якутск — 5 500 рублей.
8. Нерюнгри — Москва — 7 100 рублей.
9. Нерюнгри — Новосибирск — 6 000 рублей.
10. Нерюнгри -Симферополь — 8 000 рублей.
11. Певек — Москва — 9 000 рублей.
12. Хабаровск — Екатеринбург — 6 200 рублей.
13. Хабаровск — Минеральные Воды — 7 800 рублей.
14. Хабаровск — Санкт-Петербург — 7 300 рублей.
15. Хабаровск — Симферополь — 8 000 рублей.
16. Хабаровск — Сочи — 7 500 рублей.
17. Якутск — Анапа — 8 400 рублей.
18. Якутск — Владивосток — 6 400 рублей.
19. Якутск — Екатеринбург — 6 000 рублей.
20. Якутск — Иркутск — 2 500 рублей.
21. Якутск — Краснодар — 8 500 рублей.
22. Якутск — Минеральные Воды — 7 600 рублей.
23. Якутск — Москва — 7 000 рублей.
24. Якутск — Новосибирск — 5 500 рублей.
25. Якутск — Омск — 4 500 рублей.
26. Якутск — Санкт-Петербург — 7 000 рублей.
27. Якутск — Симферополь — 8 000 рублей.
28. Якутск — Сочи — 7 800 рублей.
29. Якутск — Улан-Удэ — 2 500 рублей.
30. Якутск — Хабаровск — 2 500 рублей.
31. Якутск — Южно-Сахалинск — 2 500 рублей.
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