Объявлены победители скачек на призы Минсельхоза Якутии

28 сентября на ипподроме Якутской сельхозакадемии прошли конные скачки на призы «Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)».

Общий призовой фонд – 750 000 рублей (1 место – 375 000, 2 место – 225 000, 3 место – 150 000).

Участвовали 4 команды из Намского, Амгинского, Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов.

По итогам командных скачек победителем стал Намский улус. Второе место занял Чурапчинский улус, третье – Мегино-Кангаласский.

Скачки прошли по пяти зачетным дистанциям. Результаты следующие:

1000 метров:

1 место – Тумэн (Намский улус)

2 место – Арктик Бой (Амгинский улус)

3 место – Губернатор (Чурапчинский улус)

4 место – Армада (Мегино-Кангаласский)

1200 метров:

1 место – Кэрэл (Намский улус)

2 место – Совдияна (Мегино-Кангаласский)

3 место – Мистер (Амгинский улус)

4 место – Биг Бой (Чурапчинский улус)

1600 метров:

1 место – Анкенди (Чурапчинский улус)

2 место – Скай Файтер (Мегино-Кангаласский)

3 место – Варадеро (Амгинский улус)

4 место – Суфражистка (Намский улус)

2400 метров:

1 место – Майн Кониг (Чурапчинский улус)

2 место – Есаул (Намский улус)

3 место – Мэйзи Кинг (Амгинский улус)

4 место – Брокер Барс (Мегино-Кангаласский)

3200 метров:

1 место – Айнцер Гут (Мегино-Кангаласский)

2 место – Сандал (Намский улус)

3 место – Литл Лайт (Амгинский улус)

4 место – Тускул (Чурапчинский улус)

В дистанции 1800 метров вне зачета победил Эсквайр (Амгинский улус);

2 место – Конкистадор (Сунтарский улус);

3 место – Корибиан Бой (Верхневилюйский улус);

4 место – Альтер (Якутск).

В конце состоялся розыгрыш ценных призов среди зрителей скачек. Суперприз от концертного агентства «ФОРТУНА» – ВЕЗДЕХОД «SOKOL_YKT» – выиграла С. Игнатьева из Якутска. Также разыгрывались другие ценные призы – телевизор, холодильник, СКС-Карабин и сертификаты от ювелирного салона.

На скачках присутствовал член Международной гильдии Лонг Райдеров и путешественник Никита Греци, который приехал сюда из Англии. До этого он был в Монголии. Никита запланировал необычное путешествие: он собирается преодолеть путь с Магадана до Лондона на якутских чистокровных лошадях. Он поделился своими впечатлениями:

«Скачки сегодня отличные, организаторы великолепно все подготовили. Я думаю, другим гостям тоже все понравилось. Конечно, погода выдалась прохладная, но в остальном все классно. Я надеюсь, что в будущем, когда я уже закончу свой маршрут, сюда будут приезжать люди со всего мира, чтобы посмотреть на якутских лошадей, узнать традиции, культуру и историю вашего народа. Здесь действительно все прекрасно, люди очень гостеприимные и добрые, поэтому я думаю, что через несколько лет сюда будет приезжать много людей». Пожелаем ему удачи в предстоящем путешествии!

Поздравляем победителей и желаем всем участникам дальнейших успехов!