Объявлены победители конкурсов на грант ректора АГАТУ

С 5 апреля по 5 мая 2021 года на конкурс для получения грантов ректора Арктической ГАТУ поступило всего научных18 проектов, из них грант получат 4 проекта:

1) «Разработка технологии пробиотического мягкого сыра», автор проекта — Иванова Екатерина Алексеевна, студентка группы ТЕХ-17.

2) «Организация производства меда в местности «Оҕус тириитэ» села Чакыр 2-й Амгинского района», автор проекта — Иванов Денис Алексеевич, студент группы ЗИ-20.

3) «Создание группы рейтинговой оценки предприятий сельскохозяйственного назначения Республики Саха (Якутия)», авторы проекта — Федоров Владимир Владимирович и Степанов Павел Витальевич, студенты группы ИСиТ-19.

4) «Выявление декоративных качеств некоторых дикорастущих кустарников и деревьев на примере Ивы», авторы проекта — Борисов Иван Иннокентьевич, Васильев Иван Анатольевич, Андреев Дархан Николаевич и Анисимова Надежда Юрьевна, студенты группы ЛА-20.

Гранты ректора АГАТУ выделяются для проведения научных исследований, представления результатов научно-исследовательских работ на семинарах и конференциях студентами и молодыми учеными. В этом году работы были представлены по направлениям «Сельскохозяйственные науки», «Гуманитарные науки», «Экономические науки», «Естественные науки», «Информационные и технические науки». Каждая работа была рассмотрена и оценена членами экспертной комиссии, в состав которой вошли учёные и специалисты АГАТУ. Эксперты оценили проекты по научной значимости ожидаемых результатов, четкости изложения целей исследования и наличие научного задела по предлагаемому проекту.